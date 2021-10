Novo protocolo sanitário de Varginha autoriza aulas 100% presenciais em todo ensino na cidade

Segundo a prefeitura, o avanço da vacinação e a adoção das medidas cumulativas de prevenção a Covid-19 nas instituições de ensino contribuiu, significativamente, para a melhora do cenário epidemiológico do novo coronavírus. Mudança é válida a partir da próxima semana.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha comunicou nesta quarta-feira (27) que, a partir da próxima segunda-feira (1º), toda a rede de ensino no município estará apta para realizar aulas 100% presenciais. Segundo a administração municipal, a decisão acontece após atualização do protocolo sanitário específico para a educação na cidade.

Conforme a prefeitura, o avanço da vacinação e a adoção das medidas cumulativas de prevenção a Covid-19 nas instituições de ensino contribuiu, significativamente, para a melhora do cenário epidemiológico do novo coronavírus, possibilitando o recuo de algumas medidas restritivas anteriormente estabelecidas para o ambiente escolar.

“A nova versão do Protocolo Sanitário Específico para educação avança na implementação das medidas de flexibilização, no entanto, considerando que a COVID-19 ainda é uma ameaça à saúde coletiva, outras medidas de prevenção devem ser cumpridas pelas instituições de ensino pública e privadas” – disse a prefeitura de Varginha.

As medidas de flexibilização seguirão àquelas já estabelecidas em protocolos anteriores, tais como, uso de máscaras; lavagem das mãos; limpeza e manutenção frequente das instalações em ambientes de ensino; vacinação da população elegível e rastreamento em casos suspeitos.

Dentre as principais medidas do novo protocolo está a liberação de 100% dos alunos às aulas presenciais. A mudança é válida para alunos do ensino infantil ao superior.

“A Prefeitura, através da Superintendência de Combate a COVID-19, ressalta que no município de Varginha não foram evidenciados, até o momento, surtos no ambiente escolar, o que denota a efetividade das medidas de controle implementadas e a adesão de toda comunidade escolar no cumprimento dessas medidas” – comunicou a administração municipal.