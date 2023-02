Varginha Inova e oferece inglês para estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I

Prefeito Vérdi Melo levou em consideração que as crianças lidam no cotidiano com uma gama de expressões em inglês como no celular, nos jogos online, TikTok ou ao pedir um lanche X-burguer.

Os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino de Varginha terão no quadro curricular a disciplina de língua inglesa a partir desse ano letivo.

A novidade foi anunciada pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Varginha – SEDUC. A secretária Juliana de Paula Mendonça explica que “a língua inglesa não é obrigatória no Ensino Fundamental I de acordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação, mas a Prefeitura decidiu beneficiar os estudantes e alterou a grade curricular junto à Superintendência Regional de Ensino”.

O prefeito Vérdi Melo levou em consideração que as crianças lidam no cotidiano com uma gama de expressões em inglês como no celular, nos jogos online, TikTok ou ao pedir um lanche X-burguer. “Como a Prefeitura está atenta à evolução do ensino e agora já existem, inclusive no nosso município, escolas bilíngues optamos por oferecer o inglês também nas nossas escolas municipais e para isso contratamos professores qualificados que inclusive passaram por uma primeira formação na última terça-feira”, revela o prefeito.

“O material que entregamos para nossos estudantes contempla a disciplina por meio de apostila específica. Sendo assim, decidimos potencializar o ensino dando a oportunidade para que os estudantes tenham acesso a essa que é uma das línguas fundamentais, e quem ganha com certeza são as nossas crianças”, conclui a secretária da Educação.

Fonte: Prefeitura de Varginha.