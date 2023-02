Prefeito de Pouso Alegre recebe a visita de diretor da Invest Minas

Equipes do município e do estado se reuniram no auditório do Serviço Social do Comércio (SESC) para discussão da promoção de investimento em Pouso Alegre.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

O Prefeito Cel Dimas, acompanhado de Secretários e Superintendentes Municipais, recebeu na manhã desta quarta-feira (8) a visita do Diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Adriano Carvalho, acompanhado de sua equipe: a Gerente de Atração de Investimentos, Larissa Batista; Assessora Estratégica de Turismo, Barbara Botega e a Analista de Promoção de Investimentos, Luiza Andrade. As equipes do município e do estado se reuniram no auditório do Serviço Social do Comércio (SESC) para discussão da promoção de investimento em Pouso Alegre.

“O Invest Minas é uma importantíssima agência do nosso Estado. Convidamos o Adriano, que prontamente atendeu o nosso convite, para que tivéssemos essa reunião com os secretários, superintendentes e assessores. Durante a reunião foram avaliados dados da cidade, ampliando a visão sobre projetos, bem como fortalecer a capacitação dos nossos gestores em busca de melhorias para a nossa cidade.”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Durante a reunião foram analisados dados e indicadores econômicos de Pouso Alegre, em diversos ranking’s como: IBGE, Revista Exame, FIRJAN, SEBRAE e CAGED. Dentre esses indicadores destacou-se os números de empregos gerados no município. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em dezembro de 2022 a cidade contava com 52 mil contratos de trabalho e 9ª colocação em arrecadação pelo Valor Agregado Fiscal (VAF) em Minas Gerais. Foi através da arrecadação de impostos que ocorreram avanços em obras e serviços públicos nos últimos anos.

O Diretor de Atração de Investimentos ressalta que “Pouso Alegre tem um significado muito importante para mim. A cidade possui grande potencial para atrair investimentos.”

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa destaca que “o desenvolvimento econômico gera renda, emprego e dignidade à população”, e ainda que, “a atração de investimentos é um trabalho desenvolvido em equipe, pois envolvem várias secretarias, e essa tem sido uma diretriz do Prefeito Dimas.”

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.