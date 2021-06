Varginha e região devem ser atingidas por tempestade, ventos intensos e granizo

Conforme o Inmet, deverá ocorrer chuva com volume de até 50mm, ventos intensos, com velocidade entre 40 Km/h e 60 Km/h.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Varginha 24h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade com queda de granizo entre esta segunda-feira (7) às 10h30 desta terça-feira (8). O fenômeno pode atingir 86 cidades em Minas Gerais.

Conforme o órgão, deverá ocorrer chuva com volume de até 50mm, ventos intensos, com velocidade entre 40 Km/h e 60 Km/h.

Há ainda “Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, de acordo com o Inmet.

Veja as instruções do Inmet em caso de chuva:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a lista das cidades de Minas Gerais que podem ser atingidas:

Albertina, Alfenas, Andradas, Bandeira Do Sul, Bom Repouso, Borda da Mata, Botelhos, Brazópolis, Bueno Brandão, Cachoeira De Minas, Caldas, Camanducaia, Cambuquira, Cambuí, Campanha, Campestre, Careaçu, Carmo Da Cachoeira, Carmo De Minas, Carvalhópolis, Conceição Das Pedras, Conceição Do Rio Verde, Conceição Dos Ouros, Congonhal, Consolação, Cordislândia, Cristina, Córrego Do Bom Jesus, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Elói Mendes, Espírito Santo Do Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves, Heliodora, Ibitiúra De Minas, Inconfidentes, Ipuiúna, Itajubá, Itanhandu, Itapeva, Jacutinga, Jesuânia, Lambari, Machado, Maria Da Fé, Marmelópolis, Monsenhor Paulo, Monte Sião, Munhoz, Natércia, Olímpio Noronha, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguinho, Piranguçu, Pouso Alegre, Pouso Alto, Poço Fundo, Poços De Caldas, Santa Rita De Caldas, Santa Rita Do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento, Serrania, Silvianópolis, Soledade De Minas, São Gonçalo Do Sapucaí, São José Do Alegre, São João Da Mata, São Lourenço, São Sebastião Da Bela Vista, São Sebastião Do Rio Verde, Tocos Do Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Virgínia, Wenceslau Braz.