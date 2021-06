Audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas debate volta às aulas e contaminação de professores da Rede Municipal em Varginha

O requerimento, de autoria do deputado estadual Professor Cleiton (PSB), juntamente com a presidente da Comissão de Educação, Beatriz Cerqueira, foi aprovado, principalmente, tendo em vista o retorno das atividades educacionais, de forma presencial, determinadas pela Prefeitura do Município.

Nesta terça-feira (8), a partir das 10h acontece, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG -, a audiência pública voltada para tratar sobre a situação da contaminação por Covid-19 em profissionais da Rede Municipal de Educação em Varginha.

O requerimento, de autoria do deputado estadual Professor Cleiton (PSB), juntamente com a presidente da Comissão de Educação, Beatriz Cerqueira, foi aprovado, principalmente, tendo em vista o retorno das atividades educacionais, de forma presencial, determinadas pela Prefeitura do Município.

Requerimento é de autoria do deputado estadual Professor Cleiton (PSB), juntamente presidente da Comissão de Educação, Beatriz Cerqueira/Foto: Divulgação

“Aprovamos essa audiência pública para discutirmos sobre o retorno das aulas em Varginha e, também, dos casos de contaminação dos professores. Em duas semanas, nós tivemos oito professores de quatro escolas municipais, que apresentaram os sintomas e depois o diagnóstico comprovado da Covid-19” – disse Professor Cleiton.

Conforme o parlamentar, a audiência trata-se de uma solicitação feita pelo Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal – Sinpromag -, além da sociedade civil como um todo. “Tivemos uma audiência parecida – para discutir a questão de Belo Horizonte – e, agora, uma cidade de médio porte de Minas é objeto de debate e discussão na Comissão de Educação.

Para o deputado, apesar do caso se tratar, especificamente, de Varginha, é uma forma de inspirar outras cidades para que revejam quais são as prioridades neste momento. O parlamentar ressaltou e questionou se esse é o melhor momento para o retorno das aulas e, além disso, frisou se os municípios estão preparados para dar a segurança necessária aos servidores e alunos no geral.

“O Covid-19 não tem escolhido mais idade. Temos casos pelo interior de Minas Gerais, onde crianças estão morrendo vítimas desta pandemia tão grave” – finalizou o deputado.

A reunião poderá ser acompanhada ao vivo pelo site da ALMG.