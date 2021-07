Varginha comunica dia D de vacinação contra a gripe

Segundo a administração municipal, processo acontecerá neste domingo (11), com início às 7h30 até às 12h.

Redação CSul/Foto: Gilberto Marques

A Prefeitura de Varginha comunicou, nesta quinta-feira (8), que estará realizando neste domingo (11), o dia D de vacinação contra a gripe no município. Segundo a administração municipal, o processo terá início às 7h30 até às 12h.

Vale ressaltar que, na cidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas em geral já podem tomar a vacina. Para vacinar é necessário levar comprovante de residência, identidade, cartão do SUS, CPF e cartão de vacinas.

Especificamente no domingo, quatro Unidades Básicas de Saúde – UBS – além da Policlínica Central, estarão aptas para realização do dia D. Até o momento as unidades dos bairros Imaculada, Jardim Colonial, Centenário e Mont Serrat estarão realizando o atendimento.