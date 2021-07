Grupo que atuava em furtos e roubas de agências bancárias é preso pela Polícia Federal

Quadrilha é suspeita de tentar furtar agência dos Correios em São Gonçalo do Sapucaí, em 2018.

Redação CSul/Foto: Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (8), quatro mandados de prisão temporária – expedidos pela Justiça de Pouso Alegre -. A operação, denominada “Tracking” visa combater furtos e roubos em agências dos Correios e instituições bancárias diversas em vários estados da Federação.

Segundo a PF, além dos quatro mandados de prisão temporária, outros seis de busca e apreensão também foram cumpridos.

A investigação foi iniciada em 2018, após tentativa de furto na agência dos Correios de São Gonçalo do Sapucaí. Naquela oportunidade, os criminosos, que tinham base operacional no estado de São Paulo, arrombaram as instalações e tentaram subtrair dinheiro.

As apurações identificaram que um grupo de três indivíduos, utilizando mais de um veículo, esteve na região no dia do evento. Por meio de análise de cenário de crime e cruzamento de informações, a PF identificou que outras pessoas se aliaram aos suspeitos originais, para praticar outros crimes contra o patrimônio, tendo como alvos agências dos Correios em Jacareí/SP, Americana/SP e Catalão/GO, além de agência bancária em Campo Limpo Paulista/SP. Somente durante o crime cometido em Catalão/GO, em 6/5/2019, foi subtraída a quantia de cerca de 184 mil reais.

Os suspeitos estão sendo investigados por crimes de furto qualificado, roubo e associação criminosa, cujas penas somadas chegam a 25 anos de reclusão.