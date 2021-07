Varginha autoriza vacinação contra a gripe em público geral

Em áudio divulgado pela assessoria da administração municipal, o ex-secretário de saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho, confirmou a informação.

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta quarta-feira (7), que a partir desta data, a população no geral – sem restrição de idades e/ou comorbidades – poderá receber a vacina contra a gripe.

Em áudio divulgado pela assessoria da administração municipal, o ex-secretário de saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho, confirmou a informação. “Até o dia 9 de julho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe prossegue com os grupos prioritários elencados no cronograma do município, mas já a partir de hoje (7), as pessoas que buscarem pela vacina, mesmo não sendo dos grupos prioritários, começaram a tomar a vacina. A partir do dia 9, a vacina contra a gripe estará aberta para toda a cidade” – disse Coelho.

Para vacinar é necessário levar comprovante de residência, identidade, cartão do SUS, CPF e cartão de vacinas. A vacinação contra a gripe segue o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Veja locais e horários.