Varginha recebe mais de 4.550 doses de vacinas contra a Covid-19

Redação CSul/Foto: Fábio Marchetto

Varginha recebeu nesta terça-feira (6), mais de 4.550 doses de vacinas contra a Covid-19. Dentre os imunizantes há doses da Janssen, Pfizer e AstraZeneca.

Segundo a prefeitura, as vacinas serão destinadas para pessoas entre 55 a 59 anos, detentos, funcionários do presídio, trabalhadores industriais, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e trabalhadores da limpeza urbana.

Vale ressaltar que, as vacinas são “carimbadas”, ou seja, têm a destinação já definida e não podem ser aplicadas em pessoas que não sejam do grupo a que são indicadas.

Confere o quantitativo exato de doses que chegaram à cidade: