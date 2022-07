Valor da cesta básica apresenta queda em julho em Varginha

Valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$582,37.

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha/ Imagem Ilustrativa

Neste início do mês de julho, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e GEESUL, apresentou queda de – 5,84% comparado com o mês de junho.

As diminuições nos preços médios do tomate, batata, carne bovina, feijão carioquinha, juntamente com a estabilidade nos preços do café em pó, pão francês e açúcar refinado, compensaram as fortes altas ocorridas no leite integral, banana e manteiga. Quando consideramos o período de 12 meses, entre julho de 2021 e julho de 2022, o valor da cesta básica em Varginha acumula alta de 21,53%. Tomando por base apenas o ano de 2022 a alta atinge 1,69%.

A pesquisa é realizada através da coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, utilizando para isso a metodologia adotada nacionalmente pelo DIEESE.

Neste início de julho, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha é de R$582,37, valor que corresponde a 51,95% do salário mínimo líquido. O trabalhador varginhense que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 105 horas e 43 minutos durante o mês para adquirir essa cesta de produtos.

Comparando os preços de julho com o mês de junho, é possível verificar que, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Varginha, 5 tiveram alta nos preços médios: Leite integral (41,53%), Banana (16,66%), Manteiga (8,30%), Farinha de trigo (2,99%) e Café em pó (0,03%). Mais uma vez o pão francês manteve seus preços médios inalterados, e sete produtos tiveram queda no seu preço médio: Tomate (-41,84%), Batata (-32,14%), Carne bovina (-6,49%), Feijão carioquinha (-5,24%), Óleo de soja (-3,23%), Arroz (-1,11%) e Açúcar refinado (-0,96%).

Mais uma vez ficou notória a influência da dinâmica da oferta no comportamento dos preços. Como antecipamos no relatório de junho, a intensificação da safra de inverno dos hortifrutigranjeiros e do feijão carioquinha contribuíram para as quedas nos preços destes produtos e influenciaram no resultado final do índice. Caso não ocorra fortes alterações climáticas, como por exemplo geadas intensas, é provável que esses produtos continuem tendo queda em seus preços devido à ampliação da colheita neste mês de julho. No entanto, precisamos destacar a excessiva alta no leite e seus derivados que, apesar de ser comum nesta época do ano, ocorreu de forma muito acima do que se previa. Estes produtos ainda devem demorar um pouco mais para apresentar diminuições efetivas nos seus preços.

Por fim, destacamos que essa queda no índice da cesta básica em Varginha não compensou as fortes altas ocorridas nos últimos 12 meses e mesmo neste ano de 2022, tendo em vista que o seu valor ainda está acima da metade do salário mínimo líquido. Tal fato demonstra que o consumidor ainda está com o orçamento bastante impactado pelos valores dos alimentos e necessita de bastante atenção para a pesquisa de preços e possibilidade de substituição de produtos e marcas a fim de minimizar esse impacto.

Fonte: Grupo Unis