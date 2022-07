Câmara promove encontro para debater o espaço das mulheres na política

Haverá palestra da prefeita de São Gotardo MG, Denise Abadia Pereira Oliveira.

Foto: Divulgação Câmara Municipal

Nesta sexta-feira (08), às 13h30, a Câmara Municipal de Varginha, por meio do projeto Parlamento Mulher, da Escola do Legislativo, promove o Primeiro Encontro Mulheres na Política. O evento tem como objetivo levantar reflexões e buscar ações para que mais mulheres se envolvam no ambiente político. “O projeto Parlamento Mulher existe há pouco mais de um ano e vem conquistando cada vez mais espaço na Casa Legislativa, incentivando e oferecendo debates sobre diversos temas voltados para elas”, destaca Gleison Marques, diretor da Escola do Legislativo.

O evento, aberto à população varginhense e região, contará com a participação de duas mulheres atuantes na área, a professora universitária, advogada e mestre em gestão pública, Alessandra Aparecida de Souza, que abordará o tema “A Participação da Mulher na Política”, com uma análise histórica e contemporânea. Também haverá uma palestra da prefeita de São Gotardo MG, Denise Abadia Pereira Oliveira, que compartilhará sua trajetória pessoal e política, representando os 12% das mulheres que conquistaram um cargo público através do voto nas últimas eleições. Prefeitas, vereadores e representantes de outras cidades da região também foram convidadas a participar do evento que vai acontecer no plenário da Câmara e que terá ainda transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE – as mulheres representam 52% da população brasileira, mas ocupam apenas 12% das Prefeituras, 15% do Congresso Nacional e não chegam a ocupar 4% dos Governos Estaduais. Ainda de acordo com o órgão público, apesar de ser a maioria do eleitorado, o número de candidatas (33,6%) é quase a metade do número de candidatos homens (66,4%). “É importante que estes debates e reflexões aconteçam, não só aqui na Câmara de Varginha como em outros lugares. Trazer sempre uma figura da área, especialista e atuante no assunto, para de fato representar e oferecer experiências, pode servir de inspiração para outras mulheres”, finaliza Gleison Marques.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha