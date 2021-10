Suspeito de matar homem a facadas é preso em Varginha

Crime ocorreu a cerca de um mês, no bairro Carvalhos.

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão, nessa quinta-feira (14), expedido contra um homem, de 28 anos, investigado pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 26 de setembro deste ano, em Varginha. À época, a vítima, de 21, foi morta com duas facadas desferidas nas pernas, uma na coxa esquerda e outra na direita, o que causou grande sangramento devido à lesões vasculares.

No dia do crime, a vítima, que morava em outra região da cidade, foi até o bairro Carvalhos e iniciou uma discussão com um morador local, de 18 anos. Ao perceber a confusão, o suspeito se aproximou e passou a discutir com o mesmo. A briga evoluiu para agressão física, momento em que o jovem de 18 anos atirou uma pedra contra a cabeça da vítima, que caiu. Nesse momento, o investigado atingiu, com golpes de faca, as pernas do homem. Ele não resistiu e morreu.

O suspeito possui diversas passagens policiais por furto e roubo e estava em regime semiaberto de prisão. Em razão do crime contra a vida, ele foi indiciado por homicídio, e o jovem que atingiu a vítima com uma pedra irá responder por lesão corporal.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil