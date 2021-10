Câmara Municipal de Varginha promove audiência pública sobre reforma administrativa

Evento ocorreu de forma híbrida, com transmissão on-line.

A Câmara Municipal de Varginha realizou na tarde da última quinta-feira (14), uma audiência pública com representantes dos movimentos sociais e entidades de defesa dos trabalhadores para discutir a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32, de autoria do governo federal, que tramita na Câmara dos Deputados.

Encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado, a PEC 32 prevê alterações profundas na organização administrativa e nas disposições sobre os servidores e os empregados públicos.

Os movimentos denunciam que as mudanças precarizam o trabalho, retiram direitos dos servidores públicos e vão provocar piora nos serviços prestados à população.

A Audiência foi conduzida pela presidente da Casa, vereadora Zilda Silva e contou ainda com a presença dos vereadores Cabo Valério e Professor Rodrigo Naves, além do deputado estadual Professor Cleiton Oliveira e do deputado federal Rogério Correia.

Devido à pandemia, foram seguidos os protocolos de segurança com distanciamento, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

A presidente Zilda agradeceu a participação de todos, reforçando que o legislativo estará sempre de portas abertas para debater temas que impactam na vida da sociedade. “A PEC 32 é um tema delicado que precisa ser debatido com a sociedade e principalmente com os nossos servidores públicos. Eles merecem todo o nosso respeito, dedicação e que a proposta aprovada atenda aos anseios de toda a classe”, finalizou.

Fonte e foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha