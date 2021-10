Com investimentos em Varginha, setores de fármaco e cosmético registram crescimento no Sul de Minas

Por meio do Indi, Estado atrai investidores para o Porto Seco, em Varginha, alavancando o desenvolvimento econômico e gerando emprego e renda

Os investimentos em Minas avançam à medida que se constata o crescimento dos segmentos de fármaco e cosméticos no Porto Seco do Sul de Minas. A parceria entre a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), que integra a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), a prefeitura de Varginha e a iniciativa privada não somente atraiu investimentos nesses setores para o Sul de Minas como tem contribuído para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

O armazém alfandegado, situado em Varginha, é considerado um dos principais centros integrados aduaneiros do Brasil, onde já foram investidos R$ 300 milhões por empreendedores e locatários, gerando até o momento 1 mil empregos diretos. Isso comprova o comprometimento do governo mineiro em tornar o estado como o melhor lugar para se investir por meio do programa Minas Livre Para Crescer, que desburocratiza a máquina pública e simplifica a vida de quem quer investir.

Atração de investimentos

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o aumento de empresas de fármacos e medicamentos que se instalaram no Porto Seco Sul de Minas é resultado da gestão eficiente do governador Zema e também da adesão pioneira do município de Varginha às diretrizes do Decreto Estadual de Liberdade Econômica, documento que estabelece uma série de ações que potencializam o desenvolvimento econômico, criando um ambiente propício aos negócios.

“Em 33 meses do Governo Zema, o Indi conseguiu atrair mais de R$ 136 milhões em investimentos para Minas Gerais. O estado não pode ser um empecilho para os investimentos, pelo contrário tem que ser amigo de quem investe. Todo empreendedor é um empreendedor social porque ele gera emprego, paga imposto e é um bom indicativo de melhorias em diversas áreas, como saúde, segurança e educação”, salienta.

Fármacos e cosméticos somam 70%

O faturamento de aproximadamente 60 empresas instaladas no Porto Seco é da ordem de R$ 8 bilhões somente neste ano, sendo que 70% dos empreendimentos integram os segmentos de fármacos e cosméticos, de acordo com o diretor comercial do Porto Seco Sul de Minas, Breno Nogueira Paiva. Empresas como Eudora (do grupo O Boticário), Eurofarma, Carestream, União Química, Biotronik, Cellera, entre outras, representam a ampliação dos negócios nesses setores.

Estado mais logístico do Brasil

Segundo o diretor-presidente do Indi, João Paulo Braga, o armazém alfandegado é considerado uma das principais estações aduaneiras do Brasil pela logística privilegiada e proximidade com os grandes centros urbanos. “A oferta logística é considerada um diferencial do Porto Seco Sul de Minas que tem um bom acesso através de rodovias e ainda possui outros aspectos relevantes, como galpão adequado, armazenagem e escoamento apropriados”, afirma João Paulo, acrescentando que o Porto Seco Sul de Minas tem acesso facilitado aos maiores portos e aeroportos internacionais brasileiros.

Para ele, o Porto Seco conseguiu um arranjo com as melhores condições logísticas disponíveis no país. “Isso é possível devido à política contundente do Estado de atração de investimentos, de simplificar a vida de quem empreende e de ter incentivos suficientes para inserir Minas Gerais como o estado mais logístico do Brasil. Por essas razões as empresas dos segmentos de fármaco e cosméticos escolheram se instalar em Varginha”, esclarece o diretor-presidente do Indi.

Diferenciais dos galpões

O diretor comercial do Porto Seco Sul de Minas enaltece o trabalho conjunto desenvolvido entre os empresários do Porto Seco e o Indi para atrair investimentos para Minas Gerais. Segundo ele, um dos diferenciais do Porto Seco Sul de Minas diz respeito à estrutura dos galpões, total de cinco que se encontram instalados no condomínio. “Eles são do tipo Triple A, com infraestrutura de ponta contendo pé direito de 12 metros livres, sistema de combate a incêndio com sprinkler classificação J4, piso concreto nivelado com capacidade para 6 toneladas por metro quadrado de ponto de apoio, e pelo menos uma doca a cada mil metros quadrados.

Crescimento do Porto Seco

“Hoje, o condomínio Cit Log (onde fica o Porto Seco) conta com 104 mil metros quadrados onde se concentram cinco galpões prontos. Estamos construindo o sexto galpão, com duas fases de 14 mil metros cada uma, e estamos fazendo uma terraplanagem de 650 mil metros quadrados onde serão construídos futuramente 350 mil metros de galpão, o que soma um total de até 10 galpões que podem ser construídos sob demanda ou especulativo”, antecipa Breno Paiva, acrescentando que a ideia é triplicar o tamanho do Porto Seco Sul de Minas.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação Porto Seco