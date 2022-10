Superintendente da Fundação Cultural visita artista plástica Teresinha Sério Reis

Artista já ultrapassou a marca de 1.000 quadros de sua autoria.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, visitou na manhã desta sexta-feira (21/10) a artista plástica e professora Teresinha Teixeira Sério Reis que completa 94 anos neste sábado (22/10).

A artista já ultrapassou a marca de 1.000 quadros de sua autoria. Todo este talento a legitimou com uma das mais renomadas artistas de Varginha e de Minas Gerais.

Durante a visita, Teresinha Sério Reis mostrou fotos de suas exposições e também as homenagens que recebeu em mais de 60 anos de dedicação à arte e à cultura varginhense. Nas paredes da casa dela, estão quadros premiados e as honrarias conferidas pela Câmara e pela Prefeitura de Varginha.

De acordo com Marquinho Benfica é uma honra para Varginha ter uma filha tão ilustre e tem se dedicado em prol do setor cultural e ao desenvolvimento do município por todos esses anos. “Dona Teresinha é um exemplo de artista, que, além de encantar com os seus próprios quadros, tinha o dom e a competência para repassar esse conhecimento a centenas de alunas e alunos nestes mais de 60 anos da escola de arte fundada por ela”. Ainda segundo o superintendente, “estamos programando para 2023 uma exposição dela e dos alunos no foyer Aurélia Rubião para que os varginhenses tenham acesso ao talento produzido durante esses anos”.

Uma vida dedicada à arte e à educação

A artista plástica e professora Teresinha Teixeira Sério Reis é natural de Varginha, onde nasceu em 22 de outubro de 1928. Incentivada pelo exemplo da mãe e também da avó paterna, desde a infância se relacionou com a arte. Começou a pintar aos 10 anos.

Fundou em 1961 a Escola de Artes Plásticas “Santa Terezinha”, que reconhecida como entidade de utilidade pública. O local sempre beneficiou e incentivou a cultura de Varginha e de toda região.

Teresinha já participou de bienais internacionais na Holanda, Argentina, Chile, Japão, Peru, Colômbia, Estados Unidos e Equador. Em cidades e capitais brasileiras, fez exposições individuais e coletivas, conquistando assim 21 obras premiadas. Participou de diversas associações e recebeu dezenas de premiações durante a sua carreira.

Sempre ligada à sociedade e à filantropia é cofundadora do Curso Complementar Emília Ferreira, da Escola de Corte e Costura Santa Edwiges e da Casa do Artista, todas em Varginha. Manteve muitos espaços culturais na Telemig, Banco Itaú e outros. Expõe em faculdades, câmaras, colégios e centros culturais.

Foi homenageada com diversos títulos, entre eles o de “Embaixatriz da Arte Varginhense” pela Secretaria Municipal de Turismo, “Dama da Pintura” pela imprensa, “Mãos de Fada” e “Toque Terezístico” por suas alunas e “Retrato de Varginha” pelo prefeito Mauro Tadeu Teixeira.

Teresinha Teixeira Sério Reis integra a Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, ocupando a cadeira nº 24.

