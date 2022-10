Mestrado em Engenharia Elétrica divulga editais para alunos regulares e especiais

O curso de Mestrado é voltado para graduados em Engenharia Elétrica ou áreas afins e é ministrado em São João del-Rei na UFSJ e no campus Nova Gameleira do CEFET-MG.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do CEFET-MG publicou duas chamadas dos processos seletivos para admissão de alunos regulares e especiais no 1º semestre de 2023. O curso de Mestrado é voltado para graduados em Engenharia Elétrica ou áreas afins e é ministrado no campusSanto Antônio da UFSJ, em São João del-Rei, e no campus Nova Gameleira do CEFET-MG, em Belo Horizonte.

As inscrições para os alunos regulares, estarão abertas de 3 a 21 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Serão ofertadas 12 vagas, sendo seis para a UFSJ e seis para o CEFET-MG.

As inscrições para os alunos especiais estarão abertas de 16 a 23 de janeiro de 2023. Aluno especial é aquele que tem matrícula em regime de disciplina isolada no curso, sendo permitido cursar até duas disciplinas de forma concomitante, no mesmo semestre letivo. Serão ofertadas duas vagas para cada disciplina em cada instituição.

Na inscrição, o candidato deverá selecionar a instituição em que deseja cursar as disciplinas do curso, caso aprovado no processo seletivo. As disciplinas são oferecidas preferencialmente no horário noturno na UFSJ e no horário diurno no CEFET-MG.

Na área de concentração “Sistemas Elétricos”, o curso oferece as linhas de pesquisa: 1) “Eletromagnetismo Aplicado” e 2) “Planejamento e Operação de Sistemas Elétricos de Potência”. Na área de concentração “Modelagem e Controle de Sistemas”, as linhas de pesquisa são: 1) “Análise e Modelagem de Sistemas” e 2) “Sistemas de Controle”.

Datas importantes:

ALUNOS REGULARES:

• Inscrição: 3 a 21 de novembro de 2022.

• Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 31 de outubro e 01 de novembro de 2022.

• Resultado da solicitação de isenção da taxa: 04 de novembro de 2022.

• Homologação da inscrição: 25 de novembro de 2022.

• Resultado parcial: 02 de dezembro de 2022.

• Recursos: até 17 horas do dia 6 de dezembro de 2022.

• Resultado final: 13 de dezembro de 2022.

ALUNOS ESPECIAIS:

• Inscrição: 16 a 23 de janeiro de 2023.

• Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 09 e 10 de janeiro de 2023.

• Resultado da solicitação de isenção da taxa: 13 de janeiro de 2023.

• Homologação da inscrição: 27 de janeiro de 2023.

• Resultado parcial: 03 de fevereiro de 2023.

• Recursos: até 17 horas do dia 06 de fevereiro de 2023.

• Resultado final: 10 de fevereiro de 2023.

Fonte: CEFET-MG.