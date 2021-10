Sul de Minas: Varginha aparece entre os cinco municípios que mais geraram empregos em agosto

Extrema voltou a liderar na criação de novas vagas durante o mês de agosto e no saldo anual.

Redação CSul / Foto destaque: Arquivo / Agência Brasil

O Sul de Minas segue firme na geração de novas vagas de emprego. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira (29), foram geradas mais de 4.126 novas oportunidades com carteira assinada durante o mês de agosto.

Varginha protagonizou entre os cinco municípios que mais proporcionaram vagas de emprego, com mais de 424 oportunidades. Extrema voltou a liderar com (+836) vagas, seguida por Poços de Caldas (+622), Pouso Alegre (+540) e Passos (+148).

Ainda conforme os dados do Caged, além de ter o maior número na geração de empregos durante o último mês, o município de Extrema, também aparece em primeiro lugar na criação de oportunidades durante o ano, com mais de 3,6 mil vagas. Na sequência aparecem os municípios de, Pouso Alegre (+2.603), Varginha (+2.320), Poços de Caldas (+2.203) e Santa Rita do Sapucaí (+1.640).

O município de Santa Rita do Sapucaí, apesar de aparecer entre as cinco cidades com saldo positivo de vagas, foi o município que mais fechou oportunidades formais durante o mês de agosto, sendo (-152).

*Com informações G1 Sul de Minas