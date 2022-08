Semana Nacional da Educação Infantil é comemorada na Rede Municipal

Semana dedicada à Educação Infantil vem a corroborar a importância deste momento na vida de uma criança.

Foto: Prefeitura de Varginha

Instituída por meio da Lei No 12.602/2012, a “Semana Nacional da Educação Infantil”, passou a ser celebrada anualmente na semana de 25 de agosto, data esta que passa a ser comemorada como o “Dia Nacional da Educação Infantil”, em homenagem à Doutora Zilda Arns.

Dra. Zilda Arns Neumann foi médica pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa – organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). E também foi representante titular da CNBB, do Conselho Nacional de Saúde e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).

A educação das mães por líderes comunitários capacitados revelou-se a melhor forma de combater a maior parte das doenças facilmente preveníveis e a marginalidade das crianças.

A semana dedicada à Educação Infantil vem a corroborar e edificar a grandeza, a importância que tem esse período na vida da criança e nossa corresponsabilidade.

Sendo assim, consideramos necessário que a importante semana seja para pensar e repensar “sobre”; com propostas significativas e atividades para os profissionais, famílias e crianças.

Nas escolas e CEMEIs da Rede Municipal de Ensino estão sendo abordados e enfatizados durante toda essa semana os DIREITOS DE APRENDIZAGEM da Educação Infantil: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER-SE.

“Muito do futuro da pessoa depende da educação da primeira infância, uma etapa decisiva para a saúde, consolidação dos valores culturais, cultivo da fé e da cidadania, com profundas repercussões ao longo da vida.” Zilda Arns.

Fonte: Prefeitura de Varginha