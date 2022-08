Via Café é ponto de Multivacinação e Poliomielite

Inciativa, que será promovida até 02 de outubro.

A partir deste final de semana, o Via Café Garden Shopping será mais um ponto de multivacinação e Poliomielite (paralisia infantil), em Varginha. A inciativa, que será promovida até 02 de outubro, acontece por meio de parceria do empreendimento com a Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde.

O ponto de vacinação será montado no corredor de acesso à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) efuncionará às sextas-feiras, sábados e domingos, das 14h às 20h. O objetivo da ação é possibilitar a atualização da Caderneta de Vacinação de crianças acima de 12 meses de vida e adolescentes de até 15 anos. A vacinação contra a Covid-19 também estará disponível para todas as pessoas acima de 3 anos.

De acordo com o gerente de Vendas e Marketing do Via Café, Leonardo Andrade, o centro de convivências está sempre disponível para contribuir com o fomento ao bem-estar e à saúde do Sul de Minas. “Novamente nos unimos a essa iniciativa da Prefeitura de Varginha, a fim de oferecer mais uma alternativa para que crianças, adolescentes e adultos possam completar o esquema vacinal. Portanto, deixamos o convite para que as pessoas que vierem ao shopping aos fins de semana, aproveitem para se imunizar”, diz.

Para se vacinar no shopping, o cidadão deve apresentar documento de identidade ou CPF, cartão do SUS. Para que crianças e adolescentes de até 15 anos sejam vacinadas, é imprescindível a apresentação do cartão vacinal infantil.

Segundo a Coordenadora do setor de Imunização, Luana Alves de Oliveira Teixeira, a mobilização visa melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos em todo o país. “Por isso, é tão importante que os pais tragam as suas crianças para se vacinarem, principalmente contra a paralisia infantil, doença que já está controlada no Brasil, mas que tem consequências graves à saúde”, avalia.

Para o Secretário de Saúde Armando Fortunato “é importante melhorar nossos índices de cobertura vacinal levando para junto da população, nossos serviços disponibilizados pelo SUS.”

Vacinação disponível:

– Poliomielite: crianças de um a cinco anos (vacina oral);

– Atualização da carteira de vacinação: crianças e adolescentes de até 15 anos;

– Covid-19: todas as pessoas acima de 3 anos.

