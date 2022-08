Pavimentação de vias com concreto é tema de palestra, em Varginha

palestra foi ministrada pelo representante da Associação Brasileira de Cimento Portland Lincon Rydan, no auditório do Inprev.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Visando melhor durabilidade dos pavimentos urbanos além do conforto, segurança e cuidado com meio ambiente, a prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ofereceu nesta quarta-feira, 24, palestra voltada para os Engenheiros da prefeitura sobre implementação de pavimento de concreto em vias urbanas da cidade.

A palestra foi ministrada pelo representante da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), Geraldo Lincon Rydan, no auditório do Inprev.

De acordo com o secretário de Obras, Willian Gregório Grande. A prefeitura tem buscado inovação a todo momento. Referente ao pavimento, temos recapeado diversas ruas e avenidas do município, então essa tem sido uma preocupação da administração também com a inovação. Temos observado que vários municípios do Brasil tem já inserido nas suas vias secundarias ou vias arteriais do perímetro urbano, cobertura de concreto, razão pela qual procuramos saber qual a equalização disso, bem como a viabilidade técnica e financeira pra estudarmos a possibilidade da implementação desse tipo de estrutura nas vias da nossa cidade. A palestra ministrada pelo Lincon da ABCP foi muito proveitosa, nosso corpo técnico todo participou fazendo perguntas, buscando esclarecimentos e sanar suas duvidas referentes a essa inovação que é o que procuramos trazer para nossa Varginha.

Presente na palestra o vice-prefeito Leonardo Ciacci parabenizou aa secretarias de obras e

Planejamento por essa iniciativa de apresentar aos engenheiros e da Prefeitura essa nova técnica de pavimentação de vias públicas. “Foi com muita satisfação que participamos dessa palestra”, concluiu Leonardo Ciacci.