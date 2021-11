Segundo Vérdi, Grupo Boticário deverá gerar 139 empregos diretos em 2022

Conforme o prefeito, grupo deve expandir sua planta em mais de 4 mil metros quadrados, além da operação de outras marcas pertencentes ao grupo Boticário.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, anunciou nesta terça-feira (23), em suas redes sociais, novos investimentos para o Grupo Boticário, em Varginha. A confirmação aconteceu após uma visita ao Centro de Distribuição da empresa. Ainda conforme ele, os investimentos giram em torno de R$ 36 milhões, o que resultará em 139 empregos diretos em 2022.

Conforme o prefeito, grupo deve expandir sua planta em mais de 4 mil metros quadrados, além da operação de outras marcas pertencentes ao grupo Boticário.

A visita ao Centro de Distribuição também contou com a presença da Presidente da Câmara, Zilda Silva, dos vereadores, Carlinhos da Padaria, Cabo Valério, Cristovam, Dudu Ottoni, Dr. Lucas e Rodrigo Naves, além do Secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Juliano Cornélio e o do empresário Breno Paiva.