Prefeitura de Varginha anuncia pagamento da segunda parcela do 13º salário

Redação CSul/Foto: Divulgação

A prefeitura de Varginha, por meio do prefeito Vérdi Melo, anunciou para o dia 10 de dezembro, o pagamento da segunda parcela do 13º salário para cerca de 4.500 servidores públicos do município.

Vérdi lembrou que, no ano passado, em meio a pandemia, a prefeitura antecipou a primeira parcela do 13º. E, agora, segundo ele, será quitado a segunda parcela o que resultará em mais de R$ 8 milhões no comércio local. “Em junho, em meio a pandemia, conseguimos antecipar a primeira parcela do 13º para nossos servidores. Agora vamos quitar a segunda parcela, injetando mais de R$ 8 milhões no comércio local, obviamente aquecendo todo o sistema econômico do município. Sempre disse que nosso maior desafio seria equalizar a saúde com a economia, e com foco e fé, estamos seguindo em frente, administrando a cidade e zelando pelos nossos servidores” – disse o prefeito.

Ainda conforme Melo, no dia 10 de dezembro, os aposentados e pensionistas do Instituto dos servidores Públicos do município de Varginha (Inprev), também receberão a segunda parcela do 13º.