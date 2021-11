ACIV define horário comercial para compras de Natal em Varginha

Segundo a ACIV, o horário estendido começa a partir do dia 13 de dezembro.

Redação CSul/Foto: Reprodução Arquivo/Varginha Online

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha confirmou, nesta terça-feira (23), o horário especial do comércio para as compras de natal. Segundo a ACIV, o horário estendido começa a partir do dia 13 de dezembro.

Ainda conforme a associação, o horário ficou definido da seguinte forma: de segunda a sexta-feira das 8h às 22h; aos sábados das 8h às 18h e aos domingos das 10h às 16h. Na sexta-feira, dia 24, véspera de natal, o comércio funcionará das 08h às 18h.