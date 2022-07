Reunião com Guarda Municipal e Polícia Militar define esquema de segurança no 5ª da Boa Música

Conforme Marquinho Benfica, a parceria com a Guarda e a PM é fundamental para garantir a segurança e a tranquilidade do público que vem se divertir com a família e amigos.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, reuniu-se na manhã desta terça-feira (12) na Estação Ferroviária com representantes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para definir o esquema de segurança no projeto 5ª da Boa Música.

Participaram da reunião pela Guarda Municipal, o diretor Marcos Cléber Sales e o comandante Gerson Alves da Trindade. Pela Polícia Militar, o comandante da 55ª Companhia, capitão Marcos Paulo, e o sargento Alves.

De acordo com Marquinho Benfica, a parceria com a Guarda e a PM é fundamental para garantir a segurança e a tranquilidade do público que vem se divertir com a família e amigos. “Nessa retomada presencial após dois anos e quatro meses, reafirmamos a nossa parceria com as instituições de segurança do município para que o 5ª da Boa Música seja um ponto de encontro das pessoas que gostam de música e de cultura e seja um ambiente de lazer”.

Divulgação / Fundação Cultural de Varginha

O superintendente da Fundação Cultural este ainda com o Tenente Coronel PM Rodrigo de Fátima Afonso, comandante da 24º Batalhão da Polícia Militar, na última quinta-feira (07/07).

Divulgação/ Fundação Cultural de Varginha

O 5ª da Boa Música volta nessa quinta-feira (14/07), às 20h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. Devido aos protocolos definidos pela Prefeitura de Varginha, será necessário apresentar a certificação vacinal com, pelo menos, a 3ª dose ou o teste rápido de antígeno ou PCR para covid-19, realizado no mínimo 48 horas antes do evento.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha