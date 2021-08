Motorista morre após ter mal súbito em Varginha

Segundo o Corpo de Bombeiros, Rafael Cardoso Raimundo teria sofrido um mal súbito no momento em que dirigia seu veículo. A ocorrência foi registrada na avenida Major Venâncio.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem de 31 anos morreu na manhã deste sábado (21), em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, Rafael Cardoso Raimundo teria sofrido um mal súbito no momento em que dirigia seu veículo. A ocorrência foi registrada na avenida Major Venâncio.

Devido ao mal súbito, o carro em que Rafael estava rodou na pista e bateu no passeio. De acordo com a Polícia Militar, ao perceber que Rafael não estava respirando, os policiais iniciaram uma massagem cardíaca até a chegada do Samu e do Corpo de Bombeiros. Quando chegaram, os profissionais tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.

A perícia foi acionado e investiga as causas do acidente. O corpo de Rafael foi levado ao IML da cidade.

*Com informações: G1 Sul de Minas