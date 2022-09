Projeto “Visite a Câmara” recebe alunos do Colégio Santos Anjos

Para o diretor da escola, o projeto Visite a Câmara pode abrir portas para uma nova política, a ser desenvolvida pelos pequenos no futuro.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Em mais uma iniciativa da Escola do Legislativo, a Câmara Municipal de Varginha recebeu na tarde da última segunda-feira, por meio do Projeto “Visite a Câmara”, os alunos do 5° ano do ensino fundamental, estudantes do colégio Santos Anjos. Os alunos foram recebidos pelo diretor da Escola do Legislativo, Gleison Marques, acompanhado do vereador Dudu Ottoni.

Para o diretor da escola, o projeto Visite a Câmara pode abrir portas para uma nova política, a ser desenvolvida pelos pequenos no futuro. “É através de projeto como este que levamos conhecimento e despertamos o interesse das crianças pela política local. Mostramos o trabalho dos vereadores para com a sociedade e o papel da população no apoio à fiscalização dos atos administrativos municipais”, ressaltou.

De acordo com o vereador Dudu Ottoni que também falou com os alunos, nessa idade eles são muito curiosos pelas coisas e basta mostrarmos o caminho e as perguntas surgem. “É gratificante ver a participação dos pequenos, significa que estamos no caminho certo”, disse.

Ao final do encontro, um folheto educativo foi distribuído aos alunos e professoras participantes. Nele constam os deveres dos vereadores, bem como um resumo das atividades realizadas pelos representantes do Legislativo. Os encontros continuam e, na próxima segunda-feira (26), a Casa receberá os alunos do Colégio Logos. As escolas e entidades interessadas em participar das visitas do Projeto podem entrar em contato e fazer o agendamento.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha