Apoliano do Projeto DOM cobra que Prefeitura resolva problemas na telefonia

Vereador solicitou informações por meio de um requerimento entregue ao Poder Executivo.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Os telefones tocam, mas não são atendidos. Quem precisa sanar alguma dúvida ou solicitar algum serviço na Prefeitura e em suas respectivas secretarias acaba tendo de se deslocar até o endereço desejado. Diante desse problema, o vereador Apoliano do Projeto Dom solicitou informações por meio de um requerimento entregue ao Poder Executivo, cobrando adequações no atendimento público de direito.

“Eu mesmo precisei entrar em contato com as secretarias, principalmente com a Secretaria de Saúde e não consegui realizar as ligações. Quando finalmente fui atendido, o funcionário me informou que os ramais da Prefeitura estão todos com problemas, o que não pode acontecer! Se há um problema e o mesmo foi identificado, é inadmissível estende-lo. Ele precisa ser resolvido o quanto antes, ainda mais um canal de comunicação, meio utilizado pela população para sanar dúvidas e/ou solicitar serviço. Isso acaba sendo um desserviço à população”, relatou o propositor.

No documento, Apoliano questiona qual operadora é responsável pelas linhas telefônicas da Prefeitura e suas subdivisões; se são realizadas manutenções ocasionalmente no sistema de ramais utilizado; quantos colaboradores são responsáveis pela operação do sistema. Pediu também, por escrito e detalhado, o motivo dos ramais não completarem as ligações, bem como a previsão para solução do problema.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha