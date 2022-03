Programa Avalia Varginha é destaque em evento online da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

Dentre os principais benefícios do programa, destacam-se a individualização dos resultados por estudantes e uma análise das escolas da rede, ambos realizados de maneira personalizada visando o melhor aprimoramento e cuidado na rede educacional.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Em 2019, a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) lançou o Programa Avalia Varginha em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação/JF (CAED). O programa objetiva possibilitar os avanços na gestão pedagógica e propor estratégias de intervenção, capacitar e apoiar os professores e, assim, garantir a aprendizagem dos estudantes no tempo certo.

Dentre os principais benefícios do programa, destacam-se a individualização dos resultados por estudantes e uma análise das escolas da rede, ambos realizados de maneira personalizada visando o melhor aprimoramento e cuidado na rede educacional.

A aplicação da avaliação diagnóstica, que ocorreu neste ano de 2022, contou com a participação de 14 escolas de ensino fundamental e cinco centros municipais de educação infantil, com um total aproximado de 8.123 estudantes. A aplicação foi realizada com o devido acompanhamento dos professores e educadores das unidades. Os resultados foram esquematizados e reunidos na Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação do Município de Varginha.

O êxito das avaliações promovidas por Varginha foram reconhecidas em âmbito Estadual. A Profª Juliana de Paula Mendonça, Diretora do Departamento Geral de Ensino, e a Coordenadora Pedagógica Gisele Maria Martins foram convidadas, como representantes do município, a apresentarem o Programa Avalia Varginha no evento online promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).

A live, intitulada “A importância da avaliação no retorno presencial”, foi apresentada por Maiara Penoni, membro da equipe Undime, no dia 24 de fevereiro de 2022. Para Profª Juliana de Paula Mendonça: “Nós estamos em Varginha com um trabalho sistematizado em avaliação, para nós as avaliações são de suma importância, é um instrumento para processos,tomadas de decisões,para triagens, assim, vem para agregar todo a proposta pedagógica do nosso município, ao plano de governo. Com esse trabalho centrado em resultados e em metas, em produção de conhecimento, nós vamos trilhando nossas ações a partir desse processo avaliativo, tanto avaliações diagnósticas, processuais, formativas e somativas.”