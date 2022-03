Professores e educadores de Varginha participam de formação para a utilização de chromebooks

Em comunicado, a assessoria da prefeitura disse que o setor da educação ‘foi severamente modificado, fazendo-se necessárias mudanças tanto estruturais quanto organizacionais’. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação, por meio das Instituições Municipais de Ensino segue com o intuito de instigar o uso de tecnologias no meio educacional de maneira intensiva.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está cedendo chromebooks aos profissionais da Rede Municipal para a realização do trabalho pedagógico, o que, segundo a prefeitura, irá facilitar o desenvolvimento da cultura digital junto aos estudantes da Rede Municipal que farão uso dos mesmos e também dos tablets adquiridos pela administração municipal.

Em comunicado, a assessoria da prefeitura disse que o setor da educação ‘foi severamente modificado, fazendo-se necessárias mudanças tanto estruturais quanto organizacionais’. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação, por meio das Instituições Municipais de Ensino segue com o intuito de instigar o uso de tecnologias no meio educacional de maneira intensiva, fomentar a necessidade de instrumentalizar os estudantes, professores e educadores trazendo equipamentos e metodologias de acesso à educação.

Pensando na continuidade das atividades e interações com a tecnologia na volta às aulas presenciais, a Editora OPET, parceira da Prefeitura, promoveu, no dia 23 de fevereiro de 2022, o evento “Tecnologia Educacional – Potencializando o uso dos chromebooks”. Ministrado pelo professor Daniel Masetto, a formação foi voltada para a técnica de uso do chromebook, como instalar complementos e extensões , realizar backups, além de conhecer a área de trabalho do equipamento e suas variadas possibilidades.

A Secretaria Municipal de Educação destaca a importância de, nesse momento, aprender um pouco mais como trabalhar com essa ferramenta tão importante hoje em dia. Os professores, conjuntamente com as escolas, estão recebendo chromebooks para todas as crianças com internet, sendo essa mais uma ferramenta que vem agregar ao ensino/aprendizado.