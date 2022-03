Alunos da Rede Municipal de Ensino serão contemplados pelo projeto “Visão para o mundo melhor” em Varginha

Projeto visa contribuir e auxiliar na questão oftalmológica dos alunos.

Redação CSul/Foto: Pixnio

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Varginha serão contemplados com o projeto ‘Visão para o mundo melhor’, que é desenvolvido pelo Rotary Clube. Neste ano, segundo a prefeitura, o Rotary está desenvolvendo o projeto em parceria com o médico Dr. Augusto Ottoni, a Ótica Central e a Secretaria Municipal de Educação, contemplando estudantes do 3⁰ ano do Ensino Fundamental de cinco escolas da Rede Municipal de Ensino.

A seleção dos estudantes foi feita através do teste de acuidade visual. Os estudantes selecionados e que apresentaram demanda irão passar por consulta oftalmológica. Caso necessitem fazer uso de óculos serão beneficiados pelo projeto do Rotary Clube de Varginha, que também fará a doação dos mesmos.

A primeira etapa do projeto acontece neste próximo sábado (19), onde serão atendidos 48 estudantes das escolas municipais São José e Professora Maria Aparecida Abreu. Posteriormente, serão atendidos os estudantes das demais escolas participantes do Projeto.

O cuidado com a saúde dos olhos das crianças evita dificuldades na alfabetização e favorece o convívio social. A equipe da Secretaria Municipal de Educação considera que esta parceria é de grande relevância por proporcionar aos estudantes, no início da fase escolar, a oportunidade de cuidar da saúde ocular.