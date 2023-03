Procuradores Municipais aprovados em Concurso Público são empossados na sede da Procuradoria Geral do do Município de Varginha

A Procuradoria Geral do Município de Varginha é, hoje, uma das mais modernas e eficientes Procuradorias do interior do Estado.

Na sexta-feira (17/3), às 10h, na sede da Procuradoria Geral do Município (PGM), na presença do Prefeito Vérdi Melo, do Vice-Prefeito Leonardo Ciacci, do Secretário de Governo Carlos Honório e da equipe de gestão da PGM, o Procurador-Geral do Município, Dr. Evandro Santos, empossou, no cargo de Procurador Municipal, classe 1, nível I, três dos aprovados no Concurso Público realizado pela PGM.

A Procuradoria Geral do Município de Varginha é, hoje, uma das mais modernas e eficientes Procuradorias do interior do Estado, sendo, inclusive, referência para diversas outras Procuradorias da região, conforme ressaltou o Prefeito Vérdi Melo em sua fala.

Após, o decano dos Procuradores Municipais, Dr. Alexandre França, saudou, em nome dos demais procuradores municipais, os novos colegas, passando, a seguir, o Procurador-Geral, Dr. Evandro Santos, a cumprir as formalidades legais estabelecidas na Lei Complementar nº 1/2017, a qual rege a PGM, tomando o compromisso dos aprovados no Concurso e, declarando, empossados os novos Procuradores Municipais.

A PGM mantém-se, assim, firme no propósito de, cada vez mais, zelar pela legalidade e eficiência nos atos da Administração Pública, em benefício do povo varginhense.

