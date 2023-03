Governador discute a reforma tributária com parlamentares mineiros

Durante encontro com deputados federais, Zema manifestou apoio às mudanças no sistema tributário brasileiro.

Foto: Agência Minas

O governador Romeu Zema recebeu, nesta segunda-feira (20/3), do coordenador do grupo de trabalho (GT) da reforma tributária, o deputado federal Reginaldo Lopes, e do também deputado federal Newton Cardoso Jr, uma apresentação com os principais pontos das PECS 45 e 110. Ambas tratam da reforma tributária. O encontro foi no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Durante a reunião, Zema reafirmou que o Brasil precisa da reforma tributária para deixar a economia mais racional e dinâmica. De acordo com o governador, muitos empreendedores gastam mais tempo tentando entender a tributação e como pagar os tributos, ao invés de dedicar esforços à atividade-fim. O governador destacou que esse é também um importante passo para avançarmos rumo a um novo pacto federativo que traga mais recursos para estados e municípios e reduza a concentração de arrecadação na União.

Atração de investimentos

“A reforma tributária vai corrigir essas distorções, dando mais segurança, transparência e eficiência à economia brasileira. As exportações, sobretudo de Minas Gerais, ficarão mais competitivas. Desta forma, o estado passará a atrair mais investimentos e a gerar mais empregos. É disso que o país precisa”, disse.

Fonte: Agência Minas