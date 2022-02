Prefeitura de Varginha sustenta transporte coletivo a R$4,20

Em entrevista coletiva, prefeitura de Varginha disse que a Autotrans, empresa prestadora do serviço de transporte coletivo na cidade, solicitou o aumento para R$6,00 no valor da tarifa. No entanto, a administração municipal recusou e deverá manter a taxa atual de R$4,20.

Redação CSul: Alisson Marques e Franciele Brígida / Foto destaque: Guilherme Campos/ CSul

Na tarde desta quinta-feira (3), o prefeito de Varginha, Vérdi Melo detalhou, durante coletiva de imprensa, realizada na sede do INPREV, no Alto da Vila Paiva, o cenário da pandemia do novo coronavírus no município, além de projeto que será encaminhado à Câmara Municipal para viabilizar a destinação de 300 mil mensais para custear o Hospital Regional.

Ainda na coletiva, o prefeito detalhou a situação do transporte público municipal. Entre outros pontos, Vérdi enfatizou a manutenção da taxa de R$4,20 à passagem.

UPA registra alta nos atendimentos

De acordo com o Chefe do Executivo, na última semana, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), registrou alta no pico de atendimentos, contudo nesta semana já houve queda. Vérdi também voltou a destacar a importância da vacinação pediátrica. Segundo o prefeito, de 11.500 crianças, foram imunizadas apenas 4.200, na faixa etária de 5 a 12 anos,

Acompanhado de seu vice, Leonardo Ciacci, o médico infectologista Dr. Luís Carlos Coelho e outras autoridades, o prefeito voltou a solicitar que os pais e responsáveis imunizem as crianças com a dose pediátrica contra a covid-19.

O prefeito informou, também, que a Prefeitura de Varginha desenvolveu projeto que seguirá para Câmara Municipal, que visa aportes mensais de 300 mil reais ao Hospital Regional para atendimentos à população.

Por fim, ainda na área da saúde, Vérdi mencionou a criação de projeto de lei que seguirá para aprovação da Câmara Municipal,no qual visa contemplar o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD). Nele, a administração municipal estuda o repasse de 400 mil reais.

Tarifa do transporte coletivo permanece R$4,20

Outro tópico apresentado na reunião foi a situação do transporte público na cidade. A Autotrans, empresa prestadora dos serviços no município, está, conforme Vérdi, com o contrato licitatório vencido para a prestação dos serviços.

O prefeito disse, ainda, que a empresa solicitou o aumento para R$6,00 no valor da tarifa. No entanto, a administração municipal recusou e deverá manter a taxa atual de R$4,20.

Ainda em sua fala, o Chefe do Executivo afirmou que a prefeitura irá custear, com recursos próprios os valores solicitados pela Autotrans à taxa. “Não pense que estamos ajudando a empresa, estamos ajudando a população para não pagar mais caro no passe de ônibus”, destacou Vérdi.

A Autotrans seguirá prestando serviços, inicialmente até o fim do semestre, quando após isso será realizado um novo processo licitatório.