Minas Gerais distribui mais 1,3 milhão de testes rápidos de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou, nesta quarta-feira (2), o envio aos municípios de 1.306.320 testes de diagnóstico rápido de covid-19. O objetivo da secretaria é manter a expansão do diagnóstico da covid-19 em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e direcionar esforços para a contenção da pandemia no estado.

Os testes estão sendo encaminhados às Unidades Regionais de Saúde (URSs) por meio dos Correios, estimando-se um prazo de entrega de 48 horas. As URSs farão a distribuição para os municípios que se encontram sob a respectiva região de abrangência.

Desde o início da pandemia, a SES-MG disponibilizou para os municípios um total de 2.659.580 testes rápidos para a detecção de antígeno SARS-CoV-2. Além disso, são realizados testes RT-PCR na rede pública de laboratórios referenciados do estado.

Os testes rápidos de antígenos em distribuição deverão ser utilizados na testagem dos casos suspeitos de covid-19, mesmo aqueles com a forma leve da doença.

Considerando o cenário epidemiológico dos casos de síndrome gripal em Minas Gerais, recomenda-se aos gestores municipais de saúde que direcionem o uso dos testes rápidos de antígeno dentro dos eixos da atenção primária à saúde (APS), atenção especializada à saúde (AES), subsistema de saúde indígena (SasiSUS) e da vigilância em saúde.

Positividade

A SES-MG monitora a realização dos testes por meio do registro do uso e notificação dos casos no sistema oficial do Ministério da Saúde (E-SUS notifica). O registro inclui extração e qualificação dos dados para análise, o número de exames realizados em todo o estado e a porcentagem de resultados positivos em janeiro de 2022.

Segundo levantamento realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, foi registrada uma elevação gradativa da positividade ao longo do mês de janeiro, que evoluiu de 14,7% na primeira semana, para 28,7%, 40,5% e 41,7%, respectivamente, nas semanas consecutivas. Os dados relativos à porcentagem de testes positivos no estado estão em consolidação pelos técnicos da SES-MG.

Fonte: Agência Minas/Foto: Fábio Marchetto