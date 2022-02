Após recesso, vereadores de Varginha retomam os trabalhos

Durante a primeira sessão, alguns projetos de autoria do executivo e do legislativo foram apresentados, como os projetos que reajustam o salário dos servidores públicos municipais, além da apresentação de proposições.

Nesta quarta-feira (2), os vereadores da Câmara Municipal de Varginha retomaram as sessões plenárias após recesso parlamentar da janeiro. Os membros do Legislativo Municipal estavam em recesso parlamentar regimental entre os dias 23 de dezembro e 31 de janeiro.

Durante a primeira sessão, alguns projetos de autoria do executivo e do legislativo foram apresentados, como os projetos que reajustam o salário dos servidores públicos municipais, além da apresentação de proposições.

De acordo com a presidente do Casa, vereadora Zilda Silva, os trabalhos legislativos continuam, mas mantém ainda algumas medidas de restrição para evitar o contágio da Covid-19. “Estamos trabalhando pela população varginhense pautados na transparência e com ênfase na busca por ações que reflitam positivamente no município. As sessões foram retomadas nesta quarta-feira e os trabalhos devem continuar”, esclareceu.

As pessoas que quiserem assistir ao vivo as sessões, podem acompanhar através de transmissão ao vivo pela página da câmara no facebook e também pelo canal no Youtube, toda segunda e quarta-feira, às 18h.