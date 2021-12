Prefeitura de Varginha se reúne com representantes do ‘Super Minas Cap’

Segundo a prefeitura, o grupo apresentará à administração municipal os pontos para a venda do título de capitalização. Ainda conforme a assessoria, a partir deste momento, acontecerá um estado por parte da prefeitura, em conjunto com o setor de Posturas, baseado em critérios que levarão em conta, por exemplo, a segurança de pedestres.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha se reuniu, nesta quinta-feira (2), com vendedores e representantes do Super Minas Cap. O encontro aconteceu na sede do Inprev.

O secretário municipal de Governo, Honorinho Ottoni, representando a prefeitura, foi quem conduziu a reunião. “Foi um encontro muito bom, quando explicamos o planejamento da prefeitura em prol, tanto dos vendedores ambulantes, como também da população” – disse.

Segundo a prefeitura, o grupo apresentará à administração municipal os pontos para a venda do título de capitalização. Ainda conforme a assessoria, a partir deste momento, acontecerá um estado por parte da prefeitura, em conjunto com o setor de Posturas, baseado em critérios que levarão em conta, por exemplo, a segurança de pedestres, que em alguns locais estão precisando descer da calçada por falta de espaço. Assim, serão definidos os locais onde os vendedores poderão trabalhar no Centro.

“Tudo caminha para terminar com um mal entendido de forma positiva, pois a prefeitura de Varginha preza pelo bem da população, defende o trabalho de cada pessoa e vai resolver tudo da melhor forma possível” – ressaltou Honorinho, ao lado do chefe do setor de Posturas, Erick Marques.