Homem é preso após furtar dez tampas de caixas de esgoto, na Avenida Rio Branco, em Varginha

Redação CSul/Foto: Divulgação Polícia Militar

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (2), após furtar dez tampas de caixas de passagem de esgoto ao longo da Avenida Rio Branco, no centro de Varginha.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já é conhecido no meio polícial. À PM, o homem negou o furto, no entanto, os militares avistaram dez locais com as tampas removidas na extensão da avenida. Os objetos foram localizados na Rua São Paulo, dentro de uma caixa de papelão. Questionado, o autor disse que venderia o material para comprar drogas.

Ainda conforme a PM, oito tampas de inspeção de ferro fundido tinham as inscrições “telefone” e uma tinha a inscrição “Copasa”. A outra tampa não tinha identificação.

Ao Portal G1 Sul de Minas, o Secretário de Obras da Prefeitura Municipal, William Gregório Grande, disse que “a responsabilidade por essas tampas é da concessionária de água e esgoto, concessionária de telefonia e, se for particular, dos proprietários dos imóveis. A Prefeitura não tem responsabilidade, isso não é uma rotina da administração. Isso são furtos e nesse caso, a responsabilidade por trocar por substituir as tampas é dessas empresas. No entanto, a Prefeitura já está vendo o que pode ser feito, embora não seja responsabilidade dela, junto a essas empresas”.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

*Com informações: G1 Sul de Minas