Prefeitura de Varginha inicia obra da Avenida Sanitária

A abertura da Avenida Sanitária vai interligar o centro aos bairros, sendo uma alternativa para desafogar o trânsito da Dr. José Biscaro.

Foto: Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha iniciou essa semana as obras da abertura da Avenida Sanitária, com 1km de extensão, que vai ligar a Rua Orminda Vasconcelos à Avenida dos expedicionários, no bairro Santana, nas proximidades do Ginásio do Marcão.

A obra faz parte de um projeto da administração do prefeito Vérdi Melo, de melhorias do complexo viário naquela região, que engloba ainda a construção de um Rotatória na Avenida Dr. José Biscaro e do Novo Mercado do Produtor.

O prefeito Vérdi ainda explica que a abertura da Avenida Sanitária vai interligar o centro aos bairros, sendo uma alternativa para desafogar o trânsito da Dr. José Biscaro.

Fonte: Prefeitura de Varginha