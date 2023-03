Prefeitura de Varginha está entregando a todas unidades educacionais da rede municipal novos Playgrounds

Modernos e estruturados, os chamados parquinhos visam garantir o brincar que é um importante modo de expressão na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), está entregando a todas unidades educacionais da rede municipal novos Playgrounds. Modernos e estruturados, os chamados parquinhos visam garantir o brincar que é um importante modo de expressão na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para a Coordenadora Pedagógica, Erika Trombini, brincando as crianças vivenciam experiências que garantem desafios e aprendizagens muito importantes para a sua formação integral. Muitas descobertas acontecem através das brincadeiras, por meio das quais as crianças se deparam com a possibilidade de se expressar, experimentar, refletir e se perceber como indivíduo. Quando as crianças brincam elas desenvolvem a interação, o uso da linguagem, aspectos motores e cognitivos. Constroem relações sociais de forma lúdica e ampliam seu conhecimento de mundo, além de poderem também desenvolver outras capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação e a imaginação.

A Secretária Municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, celebra com muita alegria essa conquista para as unidades educacionais da rede, pois acredita que preservar o lugar da brincadeira no nosso currículo também é um dos nossos objetivos, pois em uma sociedade cada vez mais urbanizada e digital, as brincadeiras coletivas, de movimento e ao ar livre visam a socialização, o desenvolvimento de autonomia, de atitudes de empatia, escuta, colaboração e resolução de conflitos.

O prefeito Vérdi ressalta que a realização investimentos como este são parte do projeto de melhoria contínua da Educação que o município oferece aos alunos da Rede Pública.

Fonte: Prefeitura de Varginha