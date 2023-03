A comemoração do Dia Mundial da Água em Varginha foi sucesso

O Parque Novo Horizonte recebeu mais de 40 pessoas para atividades alusivas ao Dia Mundial da Água. Teve aula de alongamento, funcional e dança.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura, em parceria com três Secretaria Municipais, de Meio Ambiente (SEMEA), Esporte e Lazer (SEMEL) e Educação (SEDUC), realizou ações junto à população e estudantes.

Pela manhã, a SEMEA participou de atividades na Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende. Estudantes do 4º e 5º do Ensino Fundamental I simularam o leito de um rio cheio de poluição e como conscientização, retiraram todo o lixo, visando justamente aprender sobre a importância da preservação ambiental. O prefeito Vérdi Melo, o vice-prefeito Leonardo Ciacci e a secretária municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça estiveram presentes.

Vérdi perguntou para os estudantes quem tem o hábito de demorar no banho, escovar os dentes com a torneira aberta e desenvolveu um momento de interação. O secretário de Meio Ambiente Cláudio Abreu destacou que a água é um direito intergeracional, ou seja, que passa de geração para geração. “As pessoas tem que aprender a economizar água, não usar mangueira com água tratada para lavar, por exemplo, a calçada; não descartar lixo em rios, lagos e, inclusive em ribeirões como vemos aqui em Varginha; a população não deve fazer isso”, ressalta o secretário.

A diretora da Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende, Edilaine Garcia Zani, afirma que a parceria junto à SEMEA foi muito positiva, devido à movimentação na escola que chamou a atenção de todos para o tema. “Desenvolvendo esse tipo de atividade mais lúdica é o que vai gravar na memória de cada participante e consequentemente, ele vai desenvolver as habilidades necessárias para a preservação da água”, analisa Edilaine. A secretária da Educação, Juliana de Paula Mendonça também agradeceu a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, principalmente quanto à importância de ações efetivas quanto à preservação da água.

À tarde, o Parque Novo Horizonte, onde existe um lago, recebeu mais de 40 pessoas para atividades alusivas ao Dia Mundial da Água. Teve aula de alongamento, funcional e dança. Todos, inclusive o prefeito Vérdi Melo e o vice-prefeito Leonardo Ciacci, fizeram uma caminhada na pista do lado do lago. As professoras da SEMEL, Angélica Leal, Jaqueline Mesquita e Valda Rosa contam que foi um momento de diversão e interação sendo essa proposta de comemorar o Dia Mundial da Água e conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente, envolvendo a atividade física, bem interessante.

Fonte: Prefeitura de Varginha