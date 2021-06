Prefeitura de Varginha entrega cesta básicas para alunos da Rede Municipal

Durante três meses, os alunos receberão o kit de alimentos, no momento em que as aulas ainda não retornaram de forma presencial.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nessa semana a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos matriculados na Rede Municipal de ensino. Durante três meses, os alunos receberão o kit de alimentos, no momento em que as aulas ainda não retornaram de forma presencial.

Foram adquiridas 33 mil cestas básicas, sendo que serão distribuídas 11 mil cestas para as famílias de todos os alunos matriculados na rede. Para a retirada do kit referente ao mês de julho, o responsável legal pelo aluno deverá se dirigir à unidade escolar onde seu (sua) filho(a) está matriculado, do dia 28/06 ao dia 01/07, das 8h às 15h, e no dia 02/07, de 8h às 12h, munido de documento de identidade com foto.

“Nossa maior preocupação, além do aprendizado, é a de garantir a segurança alimentar de nossos alunos, ajudando na alimentação das famílias, principalmente em razão do atual momento, onde muitas famílias ainda enfrentam dificuldades por conta da pandemia. Esse é o nosso maior compromisso: garantir que esse auxílio merenda chegue até cada um dos nossos onze mil alunos, até que a rotina escolar possa ser retomada de maneira integral” – disse o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha