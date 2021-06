Quartetto Sentinela e Wagner Tiso fazem show no Canto Aberto 2021 em Três Pontas

Grupo sul-mineiro convida o renomado pianista e juntos apresentam temas do Clube da Esquina e autorais; transmissão acontece pelo Youtube da Prefeitura de Três Pontas-MG, diretamente do Centro Cultural Milton Nascimento, celebrando os 164 anos da cidade

O Quartetto Sentinela fará show especial da edição 2021 do Canto Aberto, no dia 02 de julho (sexta), com participação do renomado pianista Wagner Tiso. A apresentação será transmitida ao vivo diretamente do Centro Cultural Milton Nascimento, após a disputa de semifinalistas do festival – a partir das 19h. A live também abre as celebrações dos 164 anos de Três Pontas, comemorados no sábado (03).

A transmissão acontece pelo canal do Youtube da Prefeitura de Três Pontas.

A apresentação faz um passeio pelo repertório do Clube da Esquina, principal influência dos instrumentistas do grupo e também parte da história familiar do vocalista Tutuca, sobrinho de Wagner Tiso. É assim que o movimento está na identidade musical do Quartetto desde sua fundação em 2005, com espetáculos que percorreram palcos e plateias de Minas, São Paulo e Rio nos últimos 15 anos. No repertório estarão temas como “Caçador de Mim”, “Maria Maria” e “Nada Será Como Antes”, além de canções do disco de estreia do Quartetto Sentinela, lançado em 2018. A apresentação terá emoção e excelência musical garantidas quando Wagner Tiso ocupar o piano para interpretar temas como “Coração de Estudante”, “Cravo e Canela” e algumas surpresas, proporcionando um encontro de gerações marcadas pela música mineira

O Quartetto Sentinela é composto por Tutuca (voz), Casquídeo (violão), Gabriel Gomes (bateria) e Eric Furlan (guitarra), com a participação de Dedê Bonitto (baixo) e Carlos Tiso (teclado e acordeon). Criado em Alfenas e com membros de cidades do Sul de Minas Gerais e interior de São Paulo, a banda tem em sua formação artistas de diferentes gerações e rica atuação na música (Tutuca e Casquídeo integraram as gravações e turnê do disco “E a gente sonhando”, de Milton Nascimento).

Segundo Tutuca, esta será uma apresentação histórica para o Sentinela, que fez shows memoráveis na cidade desde os primeiros anos da banda, com importância central para essa história. “Nosso desejo era fazer um grande show em praça pública. Não foi possível por conta da Pandemia, mas faremos um grande espetáculo para celebrar o aniversário de nossa querida Três Pontas”, diz o vocalista. Wagner Tiso também reforça que este será um momento especial. “Nas apresentações que já fiz com o Quartetto sempre aconteceu um ótimo entrosamento. E dessa vez não será diferente na minha cidade natal, com direito a algumas surpresas instrumentais”, avisa Tiso.

Em 2019 o Quartetto Sentinela lançou seu disco autoral de estreia, contando com a participação de nomes como o cantor Renato Braz e o violeiro Ivan Vilela, além de releituras de “Rua Ramalhete” (Tavito) e de “Meu Ninho”, com a participação do autor Wagner Tiso e do cantor Tadeu Franco. O pianista também foi o convidado de grande show de lançamento do álbum, no emblemático Teatro João Caetano, além de terem juntos feito apresentações no sul do país. A qualidade musical e a performance envolvente do Quartetto Sentinela fazem com que a banda seja recorrentemente convidada para aberturas de festivais diversos, já tendo percorrido 15 cidades do Circuito Cultural Paulista, apresentado shows em SESCs, universidades e escolas, incluindo propostas didáticas.

O show no Centro Cultural Milton Nascimento, reinaugurado em 2020, reforça a importância de uma história musical que projeta o nome de Três Pontas nacional e internacionalmente, desde que dois amigos formaram os primeiros grupos da juventude na cidade até as gravações de discos emblemáticos da MPB e palcos de todo o mundo. Para além de Wagner e Milton, a cidade seguiu como celeiro de diferentes gerações de artistas, com destaque para o festival Canto Aberto. Importante iniciativa dos anos 80, o projeto foi retomado e repaginado pela atual gestão da Prefeitura de Três Pontas em 2018, premiando temas autorais em competição local e nacional e oferecendo shows gratuitos com grandes nomes da música brasileira. Em 2020 e 2021 o festival foi reestruturado para formato virtual em função da pandemia.

Para Alex Tiso, Secretário de Cultura, trazer este show para Três Pontas, especialmente no festival Canto Aberto, é coroar todo o trabalho feito ao longo do ano de 2020 e 2021 em defesa do setor na cidade – o município subiu em 50% sua nota de ICMS no Patrimônio Cultural. “Será uma grande celebração, confirmando artistas tão importantes que elevam o nome de Três Pontas no cenário musical, como do nosso conterrâneo Wagner Tiso.”. Na quinta (01), o festival Canto Aberto terá como show especial o de Zé Alexanddre, vencedor do The Voice Mais 2021.

Serviço:

Quartetto Sentinela e Wagner Tiso – apresentação online no Canto Aberto 2021 e de aniversário de Três Pontas

apresentação online no Canto Aberto 2021 e de aniversário de Três Pontas Quando: 02 de julho (sexta), às 19h (início da transmissão dos semifinalistas do festival)

02 de julho (sexta), às 19h (início da transmissão dos semifinalistas do festival) Transmissão: Prefeitura de Três PontasYoutube | Facebook

Prefeitura de Três PontasYoutube | Facebook Onde: online (transmissão ao vivo do Centro Cultural Milton Nascimento)

online (transmissão ao vivo do Centro Cultural Milton Nascimento) Classificação: livre

Ficha Técnica:

Wagner Tiso – piano

Quartetto Sentinela

Casquídeo – violão e baixo

Eric Furlan – guitarra

Gabriel Gomes – bateria

Tutuca – vocais

Dedê Bonitto – contrabaixo

Carlos Tiso (participação especial) – piano e acordeon

Fonte e fotos: Desalinho Produções