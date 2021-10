Prefeitura de Varginha divulga cronograma de funcionamento das repartições públicas para o feriado de Finados

Conforme comunicado pela administração municipal, foi realizada a troca do dia 28 outubro que, segundo lei do município, comemora-se o dia do Servidor Público Municipal, para o dia 1º de novembro, véspera de feriado

Redação CSul/Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta quinta-feira (28), o cronograma de atividades nas repartições públicas para o feriado de Dia de Finados, que acontece na próxima terça-feira (2). Conforme já comunicado pela administração municipal, foi realizada a troca do dia 28 outubro que, segundo lei do município, comemora-se o dia do Servidor Público Municipal, para o dia 1º de novembro, véspera de feriado de Finados.

Ainda de acordo com a prefeitura, “excluem-se do estabelecido decreto os serviços considerados essenciais, a critério da Administração Municipal”.

Confira como será o funcionamento das repartições públicas municipais:

Setores administrativos

Os setores nas duas sedes administrativas da Prefeitura (Vila Paiva) e na Rua Presidente Antonio Carlos (Centro), bem como a Fundação Cultural (Estação Ferroviária, incluindo Museu e Biblioteca) vão fechar após o expediente de sexta-feira e reabrirão na quarta-feira, dia 3.

Coleta de lixo

sábado, horário reduzido (das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h ás 18h);

domingo, será das 6h às 10h, na Área Central;

segunda-feira, horário normal (das 6h às 12h, 12h às 18h e das 18h às 24h);

terça-feira, Dia de Finados (dia 2) será em horário reduzido (das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h).

Pavimentação asfáltica

A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos trabalha normalmente na sexta e retornará na quarta-feira. Porém, haverá uma equipe que estará pronta para emergências, caso ocorra algum imprevisto como a necessidade de drenagem.

Varrição

Só não haverá essa prestação de serviço no domingo, pois na segunda haverá na área central e no Dia de Finados, o trabalho será concentrado no entorno do Cemitério Municipal.

Feiras

Mercado do Produtor tem funcionamento normal no domingo. (Lembrando que toda sexta de manhã tem feira no bairro Imaculada, próximo ao CAIC I).

Área Azul

Funcionará normalmente no sábado (30) e na segunda-feira, dia 01, das 7h30 às 17h30.

Biblioteca Municipal

Funcionamento normal na sexta das 8h às 11h e das 13h às 16h. A consulta de livros disponíveis pode ser feita pelo site www.varginhacultural.com.br. O telefone de contato é o (35) 3690-2141. A reabertura será na quarta-feira.

Museu Municipal

Abre normal na sexta das 8h às 11h e das 13h às 16h. A visitação pode ser feita por, no máximo, 10 pessoas a cada vez. Mais informações pelo (35) 3690-2716. Voltará a abrir na quarta-feira, após o feriado nacional.

Zoológico

Funcionamento normal das 9h às 16h todos os dias.

Parques Municipais

sábado e domingo estarão abertos normalmente das 7h às 17h;

segunda-feira (é dia de manutenção) e terça (como ocorre todo ano) estarão fechados.

Vacinação contra a Covid-19

Segundo a prefeitura, até sábado seguirá o cronograma já divulgado. Durante o feriado, será informado o próximo cronograma de vacinação para a partir de quarta-feira, dia 3.

Upa e Hospital Bom Pastor funcionam 24 horas em todos os dias.