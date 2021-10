Varginha comunica ponto facultativo nas repartições públicas em véspera de feriado de Finados

Segundo a prefeitura, foi realizada a troca do dia 28 outubro que, segundo lei do município, comemora-se o dia do Servidor Público Municipal, para o dia 1º de novembro, véspera de feriado de Finados.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha comunicou, nesta quarta-feira (27), que na próxima terça-feira (1º), pré-feriado de ‘Dia de Finados’, será concebido ponto facultativo nas repartições públicas da cidade.

Segundo a administração municipal, de acordo com o artigo 246 da Lei Municipal nº 2.673/1995, alterado pela Lei Municipal nº 5.248/2010, o dia 28 de outubro é consagrado ao Servidor Público Municipal, no entanto, devido à proximidade do feriado do dia 2, foi realizada a troca do dia 28 de outubro para o dia 1º de novembro.

Ainda de acordo com a prefeitura, “excluem-se do estabelecido decreto os serviços considerados essenciais, a critério da Administração Municipal”.

Vale ressaltar que, o cronograma para o feriado da próxima terça-feira, 2 de novembro, não foi divulgado. O que deve acontecer nos próximos dias.