Prefeitura comunica o retorno do Campeonato Amadorzão

Campeonato Veteranos terá abertura oficial com inauguração da nova iluminação LED do campo Semel na próxima semana.

Redação CSul / Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha.

Os campos de Varginha vão ficar movimentados nos próximos dias! Nesta terça-feira (4), a Prefeitura de Varginha comunicou o retorno das partidas do Campeonato Amadorzão. Os duelos haviam sido paralisados devido ao período eleitoral.

Contudo as partidas acontecem novamente neste domingo (9). A primeira disputa acontecerá às 8h45 no Estádio Rubro Negro, com jogo entre Corcetti e América, às 10h45 Barcelona e PSG se enfrentam no mesmo local.

Outras duas partidas também acontecerão na Semel. Com partida às 8h45 entre São Sebastião e Roma, às 10h NAV e Figueirinha duelam. Vale ressaltar que, o público poderá contribuir com o ingresso voluntário sendo 1kg de alimento não perecível.

Campeonato Veteranos



A Prefeitura de Varginha comunicou o início do Campeonato Veteranos no dia 11, às 19h no Campo Semel. Haverá completo serviço de bar, além do esquema padrão de ingresso voluntário com doação de 1kg de alimentos não perecíveis. Partida marcará inauguração da nova iluminação LED no local.

A disputa será entre EFC Esparta e SFC.No dia 12, outra partida entre B.E.C e Associação de Veteranos do Fátima, às 19h, no mesmo local.