Comércio funciona em horário especial neste sábado (8)

De acordo com pesquisa da Aciv e CEFET-MG, 26% dos clientes deverão o comprar em lojas físicas no comércio.

Redação CSul / Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha.

Tem início no próximo sábado (8), o horário especial do comércio de Varginha, para as compras do Dia das Crianças.



As lojas funcionarão até às 18h. Na segunda e na terça-feira, 10 e 11, as lojas ficarão abertas até às 20h.

Vale ressaltar que, nesta sexta-feira (7), o comércio estará fechado em função do aniversário de Varginha.



Conforme pesquisa da Aciv e Cefet-MG, sobre a intenção de compras durante a data. Segundo os dados, 26% dos clientes deverão o comprar em lojas físicas no comércio central da cidade.