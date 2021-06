Prefeitos de cidades polo da região se reúnem em Pouso Alegre para discussão sobre pandemia e a crise no transporte coletivo

Reunião contou com a presença dos prefeitos Rafael Simões, de Pouso Alegre; Sérgio Azevedo, de Poços de Caldas; Christian Gonçalves, de Itajubá e Verdi Lúcio Melo, de Varginha.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Nesta quarta-feira (9), o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, recebeu os prefeitos Sérgio Azevedo, de Poços de Caldas, Christian Gonçalves, de Itajubá e Verdi Lúcio Melo, de Varginha, para discutir problemas comuns as respectivas cidades e, em especial, o atual momento da pandemia, assim como, a crise no transporte coletivo, advinda da redução do número de usuários e a alta dos custos operacionais.

Durante a reunião, os prefeitos conversaram sobre o atual momento da pandemia, considerando, principalmente, a falta de profissionais qualificados para ampliação de novos leitos de UTI.

Do mesmo modo, os prefeitos foram unânimes em razão da experiência adquirida nesses últimos 15 meses, que a suspensão seletiva de algumas atividades, em especial, o comércio e serviços, não resolve a questão da contaminação pelo vírus, mas agrava a crise econômica vivida. Gerando, na opinião de ambos, o fechamento de pequenas e microempresas, com o consequente aumento do desemprego.

Para os prefeitos, o modo mais eficiente de se combater a pandemia é a vacinação e a adoção pela sociedade das medidas sanitárias, como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos.

Transporte coletivo

A propósito, a chegada da pandemia impactou diretamente no serviço de transporte coletivo, que é de responsabilidade dos municípios e se desenvolve por concessão. Com a redução considerável do número de usuários e o alto custos operacional, as empresas que prestam serviços aos municípios polo, pressionam pelo aumento substancial das tarifas, sob pena de paralisação das atividades. Entretanto, os prefeitos também foram unânimes no sentido de que o usuário não seja onerado com o aumento das tarifas.

Nessa oportunidade, o Prefeito Sergio Azevedo, de Poços de Caldas, informou que já adotou, entre outras medidas, o sistema de subsidio para a empresa que faz o transporte coletivo urbano em sua cidade, visando manter o valor das passagens.

Ao final, os prefeitos de Itajubá, Pouso Alegre e Varginha entenderam, por bem, convidar os empresários do transporte coletivo urbano para uma reunião e buscarem em conjunto uma solução que permita a continuidade dos serviços sem onerar os usuários.

*Com informações: Ascom Prefeitura de Varginha