Novo lote de imunizantes reforça esquema vacinal contra covid-19 no estado

O lote contém 362.750 doses da AstraZeneca, que serão destinadas à continuidade da imunização dos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores de Educação e Forças de Segurança e Salvamento.

A 24ª remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde já chegou ao estado para a dar continuidade a imunização em Minas Gerais. O lote contém 362.750 doses da AstraZeneca, que serão destinadas à continuidade da imunização dos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores de Educação e Forças de Segurança e Salvamento.

Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na noite dessa quarta-feira (9). Em seguida, a remessa foi encaminhada para a Central Estadual de Rede de Frio, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), para que pudessem serem conferidas temperatura e condições de armazenamento.



De acordo com o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, com a chegada de imunizantes de mais laboratórios, espera-se que boa parte dos mineiros esteja vacinada até o final do ano. “A expectativa é a de encerrar 2021 com todos mineiros maiores de 18 anos imunizados com pelo menos a primeira dose”, disse o secretário.

Distribuição



O 24º lote de vacina será distribuído às Unidades Regionais de Saúde (URSs) juntamente com as 237.510 doses da Pfizer, da 23ª remessa, que chegaram em Minas Gerais na última terça-feira (8)

A logística de distribuição dos lotes será divulgada em breve, após reunião do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG).

Fonte: Agência Minas/Foto: BH Airport