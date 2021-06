Varginha Esporte Clube realiza amistoso contra o Pouso Alegre

Esse será o primeiro teste do time de Varginha, que irá disputar a Segundona do Mineiro, em setembro; jogo será contra a equipe sub-20 do Pouso Alegre.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube – VEC – encará, nesta sexta-feira (11), a equipe sub-20 do Pouso Alegre FC. O jogo será realizado às 15h, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre. Esse será o primeiro teste do time de Varginha, que irá disputar a Segundona do Mineiro, em setembro.

Por outro lado, o Pousão está disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro da categoria. O time de Pouso Alegre está na segunda colocação do grupo D, que tem o América como líder e, ainda, Ipatinga; Bétis e América-TO.

Com uma equipe pouco mais velha que o adversário, o VEC contará com alguns jogadores de Varginha no jogo desta sexta-feira. Vale ressaltar que, a Segundona do Mineiro tem como regulamento a idade máxima de 23 anos. Além disso, cada clube poderá relacionar até cinco jogadores acima da idade por jogo.

O VEC está no grupo A da competição, ao lado de: Atlético de Três Corações; Poços de Caldas FC; Santarritense e Figueirense de São João Del Rei.