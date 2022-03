Preços do hortifruti disparam em Varginha

Segundo dados da Ceasa, em comparação com a primeira quinzena de fevereiro e a primeira de março, os preços tiveram alta 1,3%.

Alimentos como a cenoura, repolho e tomate dispararam.

Entre os produtos avaliados pela central, o repolho aparece como protagonista da maior alta sendo 79,6%. Em fevereiro, o quilo do vegetal era de R$1,81 e agora R$3,25.

Em Varginha, consumidores seguem buscando por alternativas que cabem no bolso na hora de fazer o mercado. Na cidade, o quilo do tomate, uma das principais frutas utilizadas para compor as refeições, pode ser encontrada a R$11,95.

Outro produto que segue pesando no bolso do consumidor é a cenoura. Na cidade, o quilo do legume está saindo por R$11,98. O repolho, outro alimento que apresentou alta, pode ser encontrado no município a R$ 7,98 o kg.

O chuchu torna-se uma alternativa para quem quer um pouco de verde na receita. Na cidade, o quilo do legume pode ser adquirido a R$2,98.

Já quanto as frutas, o quilo da banana nanica em Varginha pode ser encontrado a partir de R$3,90; o quilo do abacate a R$4,98 e o mamão formosa a R$11,98.

